Inscrições para oficinas do FINC 2020 podem ser realizadas até amanhã, 22

Pela primeira vez, o FINC - Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa será realizado na modalidade virtual. Devido a pandemia, o festival não vai receber curtas metragens e nem será realizado de forma presencial na cidade de Baía Formosa, litoral sul do Rio Grande do Norte.

A sua 11ª edição contará com programação online e gratuita, entre os dias 26 e 30 de dezembro deste ano. Com o novo formato, o alcance do projeto será ampliado e o público vai poder conferir as produções audiovisuais sem sair de casa.

Na edição 2020, a organização do festival não vai estimular as pessoas a saírem para produzir seus filmes como nos anos anteriores, devido a pandemia da COVID-19.

O objetivo desta nova edição é exibir os melhores curtas das últimas dez edições e oferecê-los ao público através da internet.

Na edição de 2019 Mossoró ganhou destaque após o filme "Quando o Vento Passar", escrito e dirigido pelo ator e diretor mossoroense Plínio Sá, ganhar o prêmio principal do festival.

Veja mais:

Curta-metragem de diretor mossoroense ganha Festival Internacional de Cinema

https://mossorohoje.com.br/noticias/29880-curta-metragem-de-diretor-mossoroense-ganha-festival-internacional-de-cinema

Este ano, a programação poderá ser conferida nas mais variadas plataformas digitais, como no site oficial do evento (fincbf.com) e nas redes sociais (Youtube, Facebook, Instagran e Meet).

Além da exibição de curtas-metragens, o FINC vai oferecer oficinas ao público. No dia 26 de dezembro será realizada a oficina “Audiovisual: por onde começar - Dicas de atuação e direção” com Bárbaro Xavier. Nos dias 27 e 28, a oficina “Desafiando o Espectador - Crítica Cinematográfica” com Sihan Felix.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por e-mail (festival@fincbf.com), até esta terça-feira, dia 22 de dezembro.

No email de inscrição, o interessado deve responder a pergunta “Porque quer participar da oficina?”, juntamente com seus dados pessoais (nome, telefone de contato, cidade e a resposta da pergunta).

A programação do FINC vai contar também com a realização de lives debatendo os mais diversos elos da cadeia audiovisual. As transmissões serão realizadas sempre as 19h30, a partir do dia 26 de dezembro com a presença de profissionais da área e participantes das últimas edições do Festival.

SOBRE O FINC

O FINC - Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa foi beneficiado pela lei Aldir Blanc e conta com apoio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio Grande do Norte através da Fundação José Augusto, Verarts Cultura Arte Educação, The Sckaff Movie and Pictures e Eco Baia.