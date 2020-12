Contrabandista de cigarros que estava foragido é preso pela PF, em Mossoró

O suspeito é um comerciante, identificado apenas como Roberto, de 40 anos. Ele foi preso na tarde desta segunda-feira (21). Estava foragido desde o dia 18 de novembro deste ano e foi encontrado na zona rural do município; Segundo informações da PF, com ele foram apreendidos cheques no valor de R$ 118 mil reais, dois veículos e documentos que comprovam a prática criminosa.