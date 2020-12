Reitora diz que Ufersa nunca chegou a receber R$ 1 milhão do IFRN

Nesta quinta-feira (24), a reitora da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), Ludimila Carvalho, informou que a universidade nunca devolveu R$ 1 milhão de reais ao IFRN, pelo simples motivo de nunca ter recebido essa quantia.

Ludimila se refere ao valor que havia sido destino à Fundação de apoio da Instituição, Fundação

Guimarães Duque, no sentido de firmar parcerias para capacitação de servidores do IFRN.

O Termo de Execução Descentralizada (TED) foi assinado na madrugada do dia 18 de dezembro, pelo então reitor Pro Tempore em Exercício do Instituto, José Ribeiro de Souza Filho. O caso repercutiu negativamente entre as duas instituições.

Nesta quarta-feira (22), foi divulgada a notícia que, no dia 22 de dezembro de 2020, ocorreu uma reunião entre membros das duas instituições, no qual se decidiu pela devolução do valor.

No entanto, por meio de nota, Ludimila afirma que, na manhã do dia 21 de dezembro, enviou um ofício ao gabinete da reitoria do Instituto, informando que a UFERSA não tinha mais intenção de receber o TED, desautorizando, assim, o envio de qualquer recurso financeiro do IFRN para a UFERSA.

“Neste sentido, a UFERSA informa que a decisão de cancelamento do TED se deu também por orientação da Pro-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), devido ao fato de que qualquer recurso que fosse repassado à Instituição na modalidade TED se tornaria inexequível, tendo em vista não haver tempo hábil para execução do mesmo no ano corrente.

Assim, esclarece-se que não houve qualquer recebimento de recurso financeiro por parte da UFERSA do TED referido pelo Reitor do IFRN, e consequentemente não houve qualquer devolução”, diz a nota.

