Apesar de ser difícil planejar um novo ano diante das dificuldades vividas em 2020, a psicóloga do Hapvida, Dr Luanna Gomes, explica que o primeiro passo para estabelecer metas é se perguntar 'que pessoa quero me tornar?'. "Depois disso podemos traçar nossas metas futuras e pô-las todas no papel. O papel é importante porque ajuda a dar mais concreção, mais visibilidade e assim evita que a ideia fique só na cabeça. Identifique quais são suas prioridades", disse.