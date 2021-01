Equipe de transição de Rosalba “fura” reunião marcada para hoje para entrega de documentos

Estava agendada para esta quarta-feira (30) a última reunião entre as equipes de transição do prefeito eleito e diplomado, Allyson Bezerra, e da prefeita Rosalba Cirlini, para entrega dos documentos que faltam para transição entre as gestões.

A reunião aconteceria às 14h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Ruy Barbosa, no Centro.

Aconteceu que a equipe da prefeita “furou” a reunião. Ninguém compareceu para entregar os 50% da documentação que está faltando, ou deu qualquer explicação sobre a ausência.

Veja AQUI a lista de documentos requeridos e não entregues.

Da equipe de Allyson compareceram à reunião Raul Santos (coordenador), Claudembergh Dantas, Franklin Filgueira, Humberto Fernandes do Rego, Ivo Franklin Bezerra, Luana Lorena Lima, Paulo Linhares e Carolyne Souza.

Já da equipe de Rosalba, deveriam ter comparecido José Anselmo (coordenador), Aldo Fernandes, Jacqueline Amaral, Karina Vasconcelos, Maria de Fátima Marques e Pedro Almeida Duarte.

“Nada mais havendo a ser discutido, os coordenadores de transição deram por encerrada a reunião. E eu, Carolyne Oliveira Souza, Secretária Executiva da equipe de transição do prefeito eleito, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pelos coordenadores de transição e pelos demais membros, e sua aprovação se dá mediante sua assinatura, nesta data. Mossoró/RN, 30/12/2020”, consta na ata de presença.

Diante da situação, os advogados da equipe de transição do prefeito eleito afirmaram que irão acionar, mais uma vez, a justiça e solicitar aplicação de multa no valor de R$ 10 mil por cada dia que os documentos não forem entregues.

Veja o que dizem os advogados: