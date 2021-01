PCRN apreende granjas de luxo de “Nem da Abolição” e Fernanda Belarmino

O traficante encontra-se preso, enquanto a esposa dele, Fernanda, ainda está foragida; As três granjas de luxo, avaliadas em R$ 1,5 milhão, estão localizadas nos municípios de Nísia Floresta e de São José de Mipibu. Elas foram apreendidas na manhã desta quarta-feira (30), por ordem judicial; De acordo com as investigações, elas foram adquiridos com dinheiro do tráfico de drogas.