Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), com apoio da 2ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Mossoró, deflagraram, nesta terça-feira (22), a Operação “Natal com Justiça”.

A ação resultou na prisão de sete pessoas pela suspeita de integrar uma organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, roubos e homicídios.

As prisões aconteceram em cumprimento a mandados de prisão preventiva, nos municípios de Natal e Mossoró, onde eles concentravam a atuação criminosa.

Cinco destes mandados foram efetuados dentro de presídios, visto que os alvos já se encontram presos, dentre eles o famoso traficante mossoroense Carlos Alexandre Martins Salviano, conhecido como “Nem da Abolição”.

O traficante foi preso no dia 4 de março deste ano, pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 101. No momento da prisão ele estava tentando fugir do Rio Grande do Norte.

Os outros seis mandados foram cumpridos contra:

Lázaro Nascimento de Souza, conhecido como “Bufa”;

Márcio Gomes da Silva, conhecido como "Mago Véi";

Erasmo Carlos da Silva, conhecido como “Palmeirense”;

Judson Bezerra Araújo Batista, conhecido como “Bebezão”;

Walter Linhares dos Santos, conhecido como "Nenenzinho";

Thiago Marques de Araújo, conhecido como “Nino”.

De acordo com as investigações, a organização criminosa, comandada por "Nem da Abolição”, traficava drogas, financiava roubos e ainda ordenava a morte de seus desafetos.

Um dos homicídios atribuídos ao grupo é o da empresária Flávia Magalhães da Rocha, que foi morta dentro de uma farmácia, com cerca de 20 disparos de pistola, no mês de abril deste ano.

Ainda segundo as investigações, o crime teria sido motivado pelo fato de “Nem da Abolição” e sua esposa, Fernanda Belarmino da Silva, atribuírem suas prisões à vítima.

Foi constatado ainda que a esposa de “Nem da Abolição” atualmente estaria foragida da Justiça e comandando o tráfico de drogas no lugar do marido, que se encontra preso.



As investigações continuam até a identificação e prisão dos demais envolvidos na organização criminosa. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, através do Disque Denúncia 181 ou Disque DEICOR, por meio dos números: (84) 3232-2862 e (84) 98135-6796 (WhatsApp).