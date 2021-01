"Vamos dar um choque de gestão", diz Allyson em seu primeiro dia de trabalho

O prefeito Allysson Bezerra, após tomar posse, voltou a se reunir com os secretários e declarou através da Assessoria: "Vamos dar um choque de gestão. Temos que reorganizar a Prefeitura de Mossoró e isso passa pela publicação de diversos decretos.



Ações como a publicação de decretos municipais devem ocorrer ainda neste sábado, 02. Com os secretários, Allyson Bezerra definiu as primeiras ações da gestão, que devem ser apresentadas à população até no máximo segunda-feira,4.

O advogado Raul Santos disse que, com a pouca documentação que foi repassada pela ex-prefeita Rosalba Ciarlini, pode considerar que a situação é mista. "Tem coisa vai sair do zero tem coisa que vai sair a partir do que apuramos na transição".

Durante a transição, o prefeito Allyson Bezerra declarou que o não repasse da documentação pública iria dificultar as ações do Poder Público Municipal no início da gestão, porém em alguns casos ele já quer entrar em ação.

Reuniões por secretárias

O novo Secretaria de Agricultura de Mossoró, Faviano Moreira, reuniu a equipe para discutir o planejamento de ações e traçar metas para a primeira semana de gestão.



“Discutimos o planejamento da primeira semana, divisão de tarefas e também tratamos sobre a situação do poço de Melancias, onde a população passa por problemas de abastecimento de água”, afirmou Faviano.

Logo no primeiro dia de trabalho, a Secretaria de Agricultura recebeu o pedido da população da localidade de Melancias sobre a situação do poço da comunidade. A equipe se deslocou para verificar o problema no local e buscar uma solução imediata.

A exemplo do que ocorreu com a Secretaria de Agricultura, os demais secretários buscaram mais informações sobre o que vão fazer para direcionar medidas com o objetivo de otimizar serviços já em andamento e ampliar o que for necessário.

Posse

A posse do prefeito e vice de Mossoró, bem como a dos vereadores do município aconteceram nesta sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021, com solenidades no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, cortejo pela Avenida Rio Branco e assinatura de termo de posse no Palácio da Resistência.