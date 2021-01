Reeleito, jovem de 25 anos é escolhido presidente da Câmara em Serra do Mel

Vereador Thiago Freitas têm 25 anos e a sua experiência vivenciada na legislatura passada e a qualificação científica o credenciou a presidir o Poder Legislativo do município de Serra do Mel pelos próximos dois anos.

Reeleito, Thiago Freitas, que não tem histórico familiar na política, é graduado em Educação física pela UERN e Especialidade em gestão pública pelo diocesano.

A experiência vivenciada na legislatura passada e a qualificação científica lhe credenciou a presidir o Poder Legislativo do município de Serra do Mel.

O vereador diz que é ciente da grande responsabilidade que está assumindo e que em seu peito o sentimento é de gratidão. “Agora é trabalho”, destacam.

O executivo da Serra do Mel é composto pelo prefeito reeleito Josivan Bibiano de Azevedo, que tem como vice-prefeito Moabe Soares.

Thiago Freitas terá na mesa diretora da Câmara Professora Netinha (vice presidente), Francisca Veras (primeira secretária) e Jeu Costa (segundo Secretário).

Os demais vereadores eleitos para os próximos 4 anos são: Benigno Moura, Aércio Araújo, Ozaíde Cordeiro, Eney Moura e Irmã Lúcia.





Serra do Mel

O município de Serra do Mel tem mais ou menos 10.500 habitantes. Não se trata de um município como os outros 166 do Rio Grande do Norte.

A Serra do Mel é composta por 22 vilas rurais e uma administrativa. Foi projetada no final da década de 70 e início dos anos 80 para ser o motor de desenvolvimento do Oeste do RN. Atualmente recebe grandes investimentos na área de produção de energia eólica e se projeta propícia para receber na área de energia solar.

Nas 22 vilas rurais, o então governador Cortez Pereira, planou 2,4 milhões de pés de cajueiros, para que a castanha produzida no município fosse a base da economia regional.

O gigantesco assentamento rural foi transformado em município poucos anos depois.