Cirurgias de fêmur passam a ser realizadas no Hospital Regional de Pau dos Ferros

Em sintonia com o processo de regionalização da saúde no Rio Grande do Norte, o Hospital Cleodon Carlos de Andrade (HCCA), em Pau dos Ferros, passou a realizar cirurgias do fêmur.

A partir de agora a população do Alto Oeste não precisa mais se deslocar de sua região caso necessite desse tipo de procedimento. A primeira cirurgia de fêmur na unidade hospitalar ocorreu no último sábado (2).

De acordo com Breno Pinto de Alencar, coordenador do Centro Cirúrgico do hospital, “a previsão é de que sejam ofertadas cerca de 20 cirurgias desse tipo ao mês. Até então, as demandas eram encaminhadas para realização de cirurgia em Natal”.

Segundo o diretor geral do HCCA, Raimundo Farias, “o tempo de espera pelo procedimento chegou a ser de 30 dias. Com a realização desse tipo de cirurgia em nosso hospital, a depender do caso clínico, o tempo médio de espera pela cirurgia poderá ser de apenas dois dias”.

Para possibilitar a oferta desse procedimento, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), além de estruturar o novo Centro de Cirurgia e Traumatologia do hospital, contratou novos cirurgiões ortopédicos e adquiriu equipamentos específicos, como furadeiras e uma mesa cirúrgica ortopédica, bem como providenciou o fornecimento de órteses e próteses e outros materiais necessários.