O crime aconteceu na noite do dia 28 de dezembro, na Ilha de Santa Luzia. A vítima foi o servidor da Ufersa, José Mário Moura Pinto, de 64 anos. Dr. Valtair Camilo, responsável pela Delegacia de Homicídio de Mossoró, pede a quem souber informações que possam levar ao paradeiro do casal suspeito, que entre em contato com a polícia pelo (84) 98118-1478. A fonte será mantida em sigilo.