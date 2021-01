Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (6) prêmio de R$ 4 milhões

As apostas podem ser realizadas até as 19h, no valor de R$ 4,5 o bilhete com seis dezenas; As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS.