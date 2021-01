Instituto prepara cursos de especialização e mestrado internacional em Mossoró

Para a família que está empreendendo, a realização de um sonho; para o profissional de odontologia, oportunidade de se qualificar em sua profissão; e para o cidadão, a possibilidade de fazer um tratamento odontológico de primeiro mundo por um valor simbólico.

O Instituto de Ensino e Pesquisa Oral Clinica, localizado perto do Hospital Wilson Rosado, em Mossoró-RN, está iniciando uma jornada de qualificação profissional e especialização em odontologia em parceria com universidades brasileira e também dos Estados Unidos.

“Estamos trazendo para Mossoró os melhores profissionais da área de odontologia do País, ofertando curso de especialização e até mestrado internacional com certificação do Ministério da Educação e do Conselho Federal de Odontologia”, explica Ney Robson.

O Intituto Oral Clínica vai está atuando em parceria no Brasil com a Unifuturo (Faculdades Integradas do Brasil), de João Pessoa e com a unidade americana para ofertar as especialização e metrado internacional.

O odontólogo Ney Robson havia preparado tudo para iniciar as atividades no início de 2020, entretanto, a Pandemia do novo coronavirus mudaram os planos. Passados 12 meses, ele disse que a medicina e a população apreenderam a lidera com o vírus.

Para Ney Robson, o momento é agora para o Instituto de Ensino, Pesquisa Oral Clinica iniciar suas atividades para valer, promovendo a qualidade de saúde bucal no Oeste do Rio Grande do Norte, parte do Ceará e também da Paraíba e outros estados do Norte.

Além de melhorar os serviços odontológicos, Ney Robson chama atenção para outro detalhe importante: o cidadão mossoroense vai ter acesso a um tratamento dentário na Oral Clinica com um profissional altamente especializado e com custo muito baixo.

Conversamos com o Dr. Ney Robson.