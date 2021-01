Sol, mar, corpo bronzeado e férias são temas recorrentes no verão. Em meio à euforia de curtir esse momento de lazer tão esperado, alguns cuidados com a saúde ficam em segundo plano, como a hidratação do corpo por exemplo. A nutricionista do Hapvida, Drª Illana Andrade alerta para possíveis consequências.

"Sensação de boca seca, pele e olhos secos, muita sede, dor nas articulações, diminuição da massa muscular, ficar mais tempo doente, sensação de cansaço e sonolência, fome constante ou envelhecimento precoce são sinais claros de que você não está se hidratando suficiente", disse a nutricionista.

Para manter uma boa hidratação, a especialista recomenda a ingestão de água, em torno de 2 litros por dia.

"Consuma alimentos ricos em água como frutas e verduras. Esses alimentos, além de água, contém sais minerais e nutrientes importantes. A melancia, por exemplo, é diurética e composta por 90% de água. O pepino também contém muita água e ajuda no controle da temperatura corporal”, explica.

De acordo com a médica, é importante diminuir o sal nas refeições, pois ele retém líquidos e pode desidratar as células, além de causar inchaço. Sucos, chás, café, leite e sopas podem ajudar na hidratação.

"Para quem não gosta de beber a água pura, pode ser uma opção saborosa. A água de coco também é uma opção refrescante e hidratante. Experimente fazer suco da sua fruta preferida com água de coco, ou faça gelo com ela para colocar no chá gelado. Evite bebidas alcoólicas", sugere.