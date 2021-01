Hospital Regional de Pau dos Ferros ganha novo tomógrafo

O Governo do Rio Grande do Norte finalizou a obra de adequação estrutural de um setor no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros, e finalizou a instalação do aparelho de tomografia computadorizada.

Tanto a obra quanto a aquisição do equipamento, que custaram R$ 335 mil e R$ 1,4 milhão, respectivamente, foram viabilizadas pelo empréstimo junto ao Banco Mundial, a partir do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do RN – Governo Cidadão e da Secretaria Estadual de Saúde (SESAP RN).

“Levar uma saúde digna à população norte-rio-grandense é nosso dever, e por isso, a estruturação da rede pública de atendimento é tratada como prioridade pelo nosso Governo. Além de assistir a quem precisa, temos o cuidado de buscar melhorias e de promover a manutenção necessária para que deixemos também um legado para toda sociedade, principalmente num momento em que enfrentamos uma pandemia que nos tem devastado tanto”, destacou a governadora Fátima Bezerra.

O equipamento chega num momento de extrema necessidade, facilitando o acesso a exames complexos de tomografia, fortalecendo as medidas do Executivo estadual no combate à Covid 19 no RN.

Os servidores passarão por capacitação nos próximos dias para que os atendimentos com o aparelho sejam iniciados.

“A chegada do tomógrafo vai trazer muitos benefícios a todo o Alto Oeste. Levando-se em conta que ainda estamos em pandemia, as demandas que eram encaminhadas para Mossoró e Natal serão solucionadas aqui mesmo. A partir de agora, daremos o suporte adequado aos nossos pacientes, com mais celeridade aos seus resultados e tratamentos”, pontuou o diretor da unidade, Raimundo Farias.

Ele destacou que, para além dos atendimentos próprios do hospital, parcerias poderão ser fechadas com os municípios vizinhos de forma a pactuar o serviço com as referidas prefeituras, trazendo recursos para o hospital.

Durante todo o ano de 2020, o hospital recebeu diversos investimentos que resultaram em aparelho de raio-x digital e de ultrassonografia, além de outros equipamentos hospitalares como monitores, cardioversores, aparelhos para anestesia, aspiradores, reanimadores manuais e mobiliários com foco no fortalecimento regional da Saúde e também para auxiliar no combate ao coronavírus.

Os investimentos também vieram do empréstimo junto ao Banco Mundial e ultrapassam R$ 3 milhões.

“Seguimos trabalhando de forma integrada para combater esse vírus e principalmente para garantir um atendimento de qualidade àquelas pessoas que infelizmente foram infectadas e adoeceram. Além destas ações específicas em Pau dos Ferros, estamos trabalhando em todo o Estado para garantir o que é direito de todo cidadão: saúde com dignidade”, finalizou o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro.

MANUTENÇÃO DAS OBRAS

Para manter a execução das obras neste período de pandemia do novo coronavírus, a A&C Construções assinou um termo de compromisso com o Governo do Estado para proteger seus operários com EPIs necessários, exigindo distanciamento de segurança entre eles e garantindo álcool 70% e sabão líquido para a higiene das mãos.