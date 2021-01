Há 10 meses sem atender nenhum animal, o Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Hovet) retomou as atividades nesta segunda-feira (11). Com a pandemia do novo Coronavírus a unidade ficou sem funcionar.

(Veja ao final da matéria como realizar uma marcação para atendimento.)

O retorno, mesmo sendo de forma gradual, beneficia estudantes residentes que precisam da prática médica, bem como a população que não tem como pagar pelo serviço clínico e cirúrgico que é oferecido pela rede particular.

Esse é o caso da residente em anestesiologia, Larissa Alves, que necessita do conhecimento prático para concluir a especialização. “Estou muito feliz com o compromisso da gestão da Universidade para com a reabertura do hospital para que os residentes possam complementar os muitos dias de estudos com a prática médica veterinária”, expressou a residente da Ufersa.

Segundo o diretor do Hovet, Klívio Tomaz, desde o mês de setembro a direção do hospital vem dialogando com a reitoria e a Pró-Reitoria de pós-graduação para a reabertura da unidade, haja vista a necessidade dos residentes.

“Precisamos ampliar o atendimento, inclusive, adotando o horário corrido. A meta é abrir a prática veterinária também para os estudantes de graduação o mais breve possível”, adiantou o diretor.

Essa angústia é compreendida pela pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professora Débora Façanha, que demonstrou muita satisfação ao concretizar a primeira etapa de reabertura do Hovet.

“Sabemos da importância do Hospital Veterinário no contexto da saúde pública de Mossoró e Região, bem como para os nossos residentes. É impossível concluir uma especialização de forma remota”, reconheceu.

Ao todo, são 20 médicos veterinários cursando residência na Ufersa. O atendimento vem sendo realizado obedecendo todos os protocolos contidos no Plano de Biossegurança da Ufersa para enfrentar a pandemia do Covid-19.





ATENDIMENTO

No primeiro dia de reabertura seis animais receberam atendimento no Hospital Veterinário da Universidade. Um alívio para a protetora independente de animais, Rosilene Medeiros Batista, que mantém em sua residência 24 cães e cinco gatos.

“Nesse período, dois animais morreram, eu estava me virando com a ajuda de algumas pessoas, mas numa loucura só. Aqui sempre fui muito bem atendida”, afirmou. Há cinco anos Rosilene resgata animais das ruas.

Matheus Nícolas aproveitou a reabertura do Hovet para consultar a cadela Mel que sofre de neoplasia (câncer de mama).

A mesma foi resgatada no início da pandemia após ser abandonada pelo antigo dono. A cadela já passou por uma cirurgia que tirou um tumor de mais de dois quilos que agora ressurgiu. “Tenho outros animais que já foram muito bem atendidos aqui”, afirmou com a esperança de conseguir uma nova cirurgia para Mel.

Entre os pacientes um felino, o Sushi, um gato persa que tem suspeita de câncer. Segundo Bianca Campos Silvestre, o animal havia iniciado o tratamento no Hovet antes da pandemia que agora será retomado.

“Ele tomou medicação, já fez ultrassom e agora a indicação é uma biopsia”, afirmou. A senhora se disse surpresa com o atendimento recebido no Hovet. “Encontrei muita atenção e profissionalismo por parte dos profissionais e dos residentes da Ufersa”, admitiu. Veja AQUI como agendar uma consulta no Hovet/Ufersa. Para animais silvestres e grandes animais não é preciso de agendamento.





COMO AGENDAR ATENDIMENTO

O agendamento de consultas será feito exclusivamente por telefone através do número: (84) 3317-8310, sempre nas sextas-feiras, para o atendimento na semana subsequente.

Semanalmente serão marcadas 30 consultas, sendo 6 atendimentos diários. A linha para marcação da consulta será liberada a partir das 8h da sexta-feira, sendo bloqueada ao completar o quantitativo estipulado de 30 consultas.

Ou seja, não adianta ligar em outros dias da semana, pois a linha telefônica disponibilizada não estará disponível.