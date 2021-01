Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 12 milhões nesta quarta-feira, 13

No quarto concurso da Mega-Sena do ano, o prêmio principal segue acumulado, e pode pagar R$ 12 milhões nesta quarta-feira (13) para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.334.

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo / SP.

As apostas podem ser feitas até as 19h desta quarta-feira nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA ( www.loteriasonline.caixa.gov.br ) e pelo aplicativo Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá no primeiro mês R$ 13,9 mil. Caso prefira investir no setor náutico, o prêmio será suficiente para adquirir 315 motos aquáticas de R$ 38 mil cada uma.

O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R $ 4,50.