Técnica de Enfermagem é a primeira pessoa imunizada contra a Covid-19 no RN. Maria das Graças Pereira, de 57 anos, atua no Hospital Giselda Trigueiro, unidade de referência no atendimento às vítimas da Covid-19 na capital do Estado. A aplicação da primeira vacina foi realizada pela secretária adjunta da Secretaria de Saúde Pública do RN (Sesap), Maura Sobreira. Outros 7 profissionais de saúde também foram imunizados durante o ato simbólico de lançamento da campanha de vacinação contra a Covid-19.

FOTO: REPRODUÇÃO