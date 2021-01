Pizzaiolo é morto a tiros ao chegar casa do trabalho no bairro Aeroporto II

Vanesson Matias foi assassinado com vários tiros por volta das 22 horas quando já estava chegando em casa, pilotando uma motocicleta e tendo a esposa como passageira; É o segundo assassinado de pessoas que tenta entrar no bairro nas últimas semanas. A outra vítima foi um pedreiro.

O pizzaiolo Vanesson Lisandro Matias Moreira, de 32 anos, foi morto com vários tiros quando chegava em casa do trabalho por volta das 22 horas desta terça-feira, 19, no bairro Aeroporto II, em Mossoró-RN.

Este é o segundo caso de assassinato de pessoa entrando no bairro Aeroporto II, em Mossoró. O primeiro assassinato teve como vítima um pedreiro natural de Patu-RN.

Já o caso do pizzaiolo, a Polícia Militar apurou no local da ocorrência que a vítima estava vindo do trabalho no bairro Belo Horizonte na companhia da esposa (trabalha na Nova Betânia) e percebeu que estava sendo seguido.

Acreditava que seriam assaltantes. Num primeiro momento, tentou fugir, mas foi alcançado pelos criminosos, que também estavam de moto. Daí ele teria parado a motocicleta e dito aos assassinos que poderiam levar a moto.

Ainda conforme relato dos policiais, os assassinos teriam avisado que a intenção deles não era a moto e sim matar o Vanesson Matias e começaram a atirar. A esposa da vítima foi poupada pelos criminosos.

O SAMU foi acionado ao local e ainda chegou a socorrer a vítima para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas ele não resistiu. As informações que também foram apuradas no local é que a vítima não tem envolvimento com crimes.

O corpo Vanesson Matias foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia para exames. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.





Ocorrência em Tibau

A Policia Militar em Tibau conseguiu elucidar o assassinato de Denilson Paulinho de Sousa Sobrinho, de 23 anos, ocorrido por volta das 5 horas da manhã desta terça-feira, 19. O suspeito Carlos Antônio Pereira de Araújo, de 32 anos, foi preso e autuado em flagrante.

