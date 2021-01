Manaus recebe mais de 100 mil m3 de oxigênio enviados da Venezuela

Os caminhões com os cilindros chegaram à capital amazonense por volta das 21h40 desta terça-feira (19). Eles saíram no sábado (16) da cidade de Puerto Ordaz, passaram por Pacaraima e Boa Vista (RR) e entraram na capital amazonense pela BR-174. O estado enfrenta um novo surto de Covid-19, e o recorde de internações pela doença colapsou, mais uma vez, o sistema de saúde. Desta vez, a capital sofre com falta de oxigênio nos hospitais, e já enviou mais de 100 pacientes com Covid para continuarem o tratamento em outros estados.