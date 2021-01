Estresse infantil: especialista explica como identificar os sinais

Engana-se quem pensa que o estresse é uma doença tipicamente adulta. As crianças também podem sofrer desse mal.

De acordo com a International Stress Management Association (ISMA-BR), o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas afetadas pela Síndrome de Burnout, caracterizada pelo alto nível de estresse no mundo.

Durante a pandemia e o longo período de isolamento as crianças sofreram inúmeras mudanças e isso pode acarretar um quadro de estresse. É importante saber identificar os sinais, como explica a pediatra do Hapvida, Drª Kallydya Fonseca.

"Alteração no apetite, quando a criança perde o interesse pela comida preferida, ou quer comer muito mais do que o habitual. Regressão, quando hábitos e comportamentos já aprendidos passam a se manifestar de novo, como xixi na cama, por exemplo. Alterações também gastrointestinais, quando a criança passa a ter episódios de constipação".

Além disso, podem ocorrer variações de humor e inquietação, com momentos de tristeza e raiva. Dependência maior dos pais e cuidadores, quando a criança sente mais necessidade de atenção do que o habitual. Um grande desafio para as famílias é encontrar meios de estabelecer uma rotina saudável no contexto atual.

Os pais precisam ficar atentos e tomar medidas simples para elevar a qualidade de vida de seus filhos e evitar esses transtornos, como: diminuir uso de smartphones, reduzir o número de atividades diárias, deixar tempo livre para a criança brincar e descobrir o mundo por si mesma, auxiliar no desenvolvimento da inteligência emocional da criança ensinando-a a se colocar no lugar dos outros, a pensar antes de agir, a contemplar o belo, entre outras.