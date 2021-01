A Caixa disponibiliza R$ 248,7 milhões do Auxílio Emergencial do Governo Federal para 196 mil pessoas nesta quinta-feira (28), conforme Portaria 597 do Ministério da Cidadania.

O crédito será feito em Conta Poupança Social Digital e os recursos também já estão disponíveis para saques e transferências bancárias.

Receberão todas as parcelas a que tem direito os 191 mil beneficiários nascidos de janeiro a dezembro que foram examinados após procedimento de contestação nos períodos de 7 a 16 de novembro de 2020 e de 13 a 31 de dezembro de 2020.

Também recebem todas as parcelas a que têm direito do Auxílio creditadas em Conta Poupança Social Digital os demais cinco mil beneficiários elegíveis após a reavaliação realizada em janeiro de 2021, decorrente de atualizações de dados governamentais.

MOVIMENTAÇÃO DIGITAL DOS VALORES:

A partir do crédito, os recursos do Auxílio podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para a realização de compras por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

SAQUE EM ESPÉCIE

Para realizar o saque, é preciso fazer o login no CAIXA Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”.

Depois, o beneficiário deve inserir uma senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validação de uma hora. O código deve ser utilizado nas caixas eletrônicos da CAIXA, nas unidades lotéricas, nos correspondentes CAIXA Aqui ou mesmo nas agências.