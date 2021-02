Vereadores cobram de Girão recursos para iluminar o Complexo Viário

Os legisladores mossoroenses também pediram as passarelas e o deputado federal General Girão afirmou que já alocou recursos para o início da duplicação da Avenida Francisco Mota (BR 110), em frente a UFERSA, e também para o parque tecnológico da UFERSA e que está aberto para firmar parcerias com o Legislativo Municipal de Mossoró

O deputado federal General Girão fez uma visita de cortesia à Câmara Municipal de Mossoró, na tarde desta sexta-feira, 05. O parlamentar foi recebido pelo presidente da Câmara, Lawrence Amorim, e pelos vereadores Francisco Carlos, Isaac da Casca, Wiginis do Gás, Lucas das Malhas, Gideon Ismaias, Edson Carlos, Omar Nogueira e Costinha. O presidente da Fundação Aldenor Nogueira, Jório Nogueira, também esteve presente na visita.

Na ocasião, Girão reafirmou o compromisso com Mossoró e falou sobre emendas que destinou para a cidade. “Conseguimos importantes recursos para Mossoró. Com eles será possível fazer a duplicação do trecho da BR 110, que passa em frente a Ufersa (Av Francisco Mota), a construção do parque tecnológico da Ufersa e construção da sede do 12º Batalhão da PM, entre outros projetos”, afirmou.

Girão está fazendo referência aos R$ 5 milhões que foram alocados para estas duas horas, sendo que R$ 4 milhões para a duplicação do trecho da Av. Francisco Mota e R$ 1 milhão para o parque tecnológico. Estes investimentos foram anunciados esta semana pela reitora Ludimila Oliveira, em visita a Brasília, inclusive, em visita ao gabinete do deputado Girão.

Para Lawrence Amorim, a visita do deputado é importante para reafirmar parcerias. “Mossoró precisa da união de todos os deputados federais e estaduais. Precisamos de recursos e projetos para o desenvolvimento de nossa cidade. A Câmara sempre estará aberta para receber os parlamentares do Rio Grande do Norte”, afirmou o presidente da Câmara.

Fundação

O presidente da Fundação, Jório Nogueira solicitou ao deputado federal um projeto de lei tornando a Fundação Aldenor Nogueira órgão de utilidade pública federal “Solicitamos também ao deputado estadual Kelps Lima para que a Fundação se torne órgão de utilidade estadual. Isto fará com que seja possível receber emendas e recursos pela Fundação para que esta execute projetos em benefício de Mossoró”, explicou.

Solicitações

Os vereadores aproveitaram o encontro para solicitar recursos para a cidade. A construção de passarelas na BR 304, a iluminação do trecho e projetos para melhorar a mobilidade urbana e segurança foram destaque. “Temos emendas para todas as áreas. E vamos trabalhar para conseguir recursos para executar as obras solicitadas para Mossoró”, afirmou Girão.