O protetor solar é um grande aliado na prevenção de doenças na pele quando expostas aos raios do sol. Mas você sabia que mesmo dentro de casa é necessário a aplicação do cosmético?! É preciso usá-lo no rosto mesmo em isolamento e em quarentena.

Os efeitos danosos dos raios UVA que atravessam janelas passam praticamente despercebidos. Eles são os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce (manchas e rugas), duram o dia todo e penetram até as células da camada profunda da pele.

Como explica o dermatologista do Hapvida, Dr. Arnóbio Pacheco, “a luz visível também aumenta os riscos de manchas, fotoenvelhecimento, queimaduras e piora de algumas dermatoses fotoinduzidas. Essa luz, além dos raios solares, parte também de fontes artificiais, como luz fluorescente, radiação emitida pela tela do computador ou por televisões”, completa.

O dermatologista sugere o FPS 15, no mínimo, mas o ideal é partir logo para o FPS 30. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, um protetor com fator de proteção solar menor de 15 possui baixa proteção contra a radiação UVB; o FPS entre 15 e 30 oferece média proteção, enquanto os protetores com FPS entre 30 e 50 oferecem alta proteção, e o FPS maior que 50, altíssima proteção.

Siga as recomendações:

- Passe o protetor solar no rosto se fica em ambientes muito iluminados por janelas;

- Use também se fica exposto a luzes artificiais muito fortes, na sala ou no quarto;

- É preciso passar filtro se você fica muito tempo na frente do computador, do tablet ou fala e interage ao telefone celular por longos períodos;

- Opte por protetor com FPS 15, no mínimo, ou por FPS 30 ou 50, se ficar muito exposto à radiação;

- Se ficar em frente da janela ou do computador, é melhor usar filtro solar com cor;

- Para ficar ao ar livre, na varanda ou no quintal, passe filtro solar também no corpo, em todas as partes expostas ao sol ou à luz.