Ufersa abre seleção para professor substituto; Salários chegam a R$ 6.289. Ao todo, são nove vagas distribuídas nos campi de Mossoró, Angicos e Caraúbas, para as áreas de Engenharia, Administração, Letras e Pedagogia. A carga horária é de 40 horas semanais. As inscrições vão acontecer no período de 10 a 18 de fevereiro, diretamente no site da Ufersa, com a taxa de inscrição no valor de R$ 70,00. As provas serão realizadas no Campus Central da Ufersa, em Mossoró, no período de 14 a 20 de março.

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido abre. na próxima na próxima quarta-feira (10), as inscrições para a seleção de professor substituto. Ao todo, são nove vagas distribuídas nos campi de Mossoró, Angicos e Caraúbas.

As vagas são para as áreas de Engenharia, Administração, Letras e Pedagogia. A carga horária é de 40 horas semanais com a remuneração variando entre R$ 4.058,48 a R$ 6.289,21, já inclusos o auxílio alimentação e a retribuição por titulação (Especialização, Mestrado ou Doutorado), apresentada pelos candidatos aprovados.

As inscrições vão acontecer no período de 10 a 18 de fevereiro, diretamente no site da Ufersa, com a taxa de inscrição no valor de R$ 70,00.

A seleção constará de três etapas: Prova Escrita, Prova Didática e, por último, a Análise Curricular, sendo essa apenas classificatória. Já as duas primeiras têm caráter eliminatório.

As provas serão realizadas no Campus Central da Ufersa, em Mossoró, no período de 14 a 20 de março. A prova escrita para todos os candidatos inscritos vai acontecer no dia 14 de março, no horário das 8 às 12h.

Devido à pandemia do novo Coronavírus, em todas as etapas do certame serão seguidas as orientações do Plano de Biossegurança da Ufersa com o distanciamento social, a proteção individual e coletiva recomendadas como o uso de máscara e a higienização das mãos. A Universidade vai disponibilizar nos locais das provas álcool a 70%.

Confira AQUI o Edital na íntegra com todas as informações relativas ao processo seletivo para professor substituto.