Governo inaugura reforma do pronto socorro do Hospital Regional de São José de Mipibu

"Estamos inaugurando a reestruturação do setor de obstetrícia e maternidade deste hospital que é referência para São José de Mipibu e região. Esta obra significa cidadania, cuidado com a população e vida, garantindo assistência à saúde de qualidade. Nosso governo cuida das pessoas olhando para quem mais precisa. Damos hoje mais um passo importante para a assistência materno no RN", afirmou Fátima Bezerra.

Como parte das ações de fortalecimento dos hospitais regionais do Estado, a governadora do Rio Grande do Norte, professora Fátima Bezerra, inaugurou, na manhã desta segunda-feira de carnaval (15), a reforma do Pronto Socorro Obstétrico do Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros, em São José de Mipibu.

O hospital é referência no atendimento obstétrico na região Agreste e atende a população de 27 municípios. O investimento na reforma física e aquisição de equipamentos é de R$ 3,6 milhões, com recursos do empréstimo contratado ao Banco Mundial dentro do programa Governo Cidadão.



Para o pronto socorro obstétrico, foram investidos R$ 1.889.070. A ampliação da porta de urgência e emergência também foi reformada e reequipada com investimento de R$ 1.761.947. Os investimentos permitirão que seja seguido o padrão SUS de atendimento com equidade, integralidade, universalidade e humanização.



"Estamos inaugurando a reestruturação do setor de obstetrícia e maternidade deste hospital que é referência para São José de Mipibu e região. Esta obra significa cidadania, cuidado com a população e vida, garantindo assistência à saúde de qualidade. Nosso governo cuida das pessoas olhando para quem mais precisa. Damos hoje mais um passo importante para a assistência materno no RN", afirmou Fátima Bezerra.





O setor de obstetrícia do Hospital Regional de São José de Mipibu passa a atender agora com 16 leitos, dos 58 disponibilizados na unidade. A partir do próximo mês de abril realizará cirurgias eletivas ginecológicas e há previsão de inaugurar cinco UTI's neonatal até o final deste ano. "Além da reforma física e aquisição de equipamentos, vamos contratar mais enfermeiros e técnicos de enfermagem e montar o laboratório de assistência reprodutiva, o que vai dotar a maternidade de atendimento integral até o final deste semestre", anunciou a secretária adjunta de Saúde, Maura Sobreira.



Secretário de Gestão de Projetos e coordenador do programa Governo Cidadão, Fernando Mineiro disse: "vir numa segunda-feira de carnaval inaugurar este serviço mostra o compromisso do Governo do Estado com a saúde pública. Corrigimos erros de projeto, destravamos processos e agora inauguramos o setor com instalações adequadas e equipado que vai servir às mulheres do município e da região com total qualidade".



O prefeito de São José de Mipibu, José Figueiredo, ressaltou o empenho da administração estadual na execução das melhorias no hospital e lembrou que "há muito tempo a população de São José e região esperava por isso. Agradeço ao Governo e tenho certeza que a partir de agora a população será melhor atendida".