"Inaceitável", diz a governadora sobre as aglomerações neste domingo, em Pipa

A governadora Fátima Bezerra, do PT, informou, em entrevista a Globo News, que está enviando reforço para combater aglomerações no litoral do Rio Grande do Norte, fazer cumprir o previsto no Decreto do Governo do Estado do dia 2 de fevereiro, proibindo todas as atividades de Carnaval seja público ou privado.

A gestora lembra que os leitos covid19 na Grande Natal estão com quase 100% ocupados. Fátima lembrou que está com a operação Pacto pela Vida desde o início da pandemia para ajudar, envolvendo todas as forças de segurança do Estado para coibir o desrespeito aos decretos do Governo do Estado.

Sobre o que aconteceu na Praia de Pipa, a governadora disse: “Aquilo é inaceitável, Cecília (apresentadora da Globo News)”, diz a governadora Fátima Bezerra. As pessoas não tem o direito de sair espalhando o vírus", reforça a gestora.

Para assistir a entrevista completa:





O próprio secretário de segurança Francisco Araújo está à frente pessoalmente das forças de segurança que foram enviados pela governadora para coibir a desobediência ao decreto do Estado no litoral de Pipa.

“Falta uma consciência, por parte deste seguimento desta população”, diz a governadora Fátima Bezerra, lembrando que quer a parceria da Prefeitura para coibir aglomerações. A repórter lembrou que se poderia aplicar multa e a governadora confirmou que sim.

“Temos trabalhando muito, Cecilia, naquela linha que é o desejável, que é o desejável, que é a orientação, que é pedir compaixão, que é pedir empatia, que é pedir respeito, mas a juventude precisa cuidar de seus pais, de seus avós, de seus tios”, apela a governadora.

A governadora adiantou que diante da omissão do município, o Governo do Estado vai reagir. Ela explica que os leitos dos hospitais públicos do Rio Grande do Norte estão com quase 100% de ocupação e que pede empatia, solidariedade, o sentimento do amor ao próximo.

As forças de segurança vão reforçar o trabalho para coibir as aglomerações e que vai para multar quem insistir em aglomerar, tanto em logradouros públicos como privado. Ela lembra que suspendeu o ponto facultativo e diz que está trabalhando e pede mais empatia.

"Aqui sempre quem me guiou foi a ciência, conclui a Governadora Fátima Bezerra.

Ocupação dos hospitais

O Rio Grande do Norte tem 251 leitos críticos e 305 clínicos destinados a pacientes com a Covid-19. Os números mais recentes, divulgados hoje, mostram uma taxa de ocupação de UTI de 79,9%, sendo a região metropolitana a mais grave, com 88,1% dos leitos ocupados. Sete unidades, entre elas o Hospital de Campanha de Natal não tem mais vagas.

No Hospital João Machado e no Giselda Trigueiro, a taxa de ocupação é de 96%. Juntos, os dois têm 55 leitos, mas apenas dois estavam vagos na tarde desta segunda-feira. "Pelo amor de Deus. Temos de levar em conta essa realidade, até porque as pessoas que estavam em Pipa, uma vez acometidas de Covid, virão em busca de atendimento na região metropolitana", frisou a professora Fátima Bezerra.





TAXA DE OCUPAÇÃO - Covid 19

Rio Grande do Norte 79,9%

Região Metropolitana: 88,1%

Região Oeste: 69,2%

Região Seridó: 74,3%

LEITOS CRÍTICOS

Total: 251

Ocupados: 191 (76,10%)

Disponíveis: 48 (19,12%)

Bloqueados: 12 (4,78%)

LEITOS CLÍNICOS

Total: 305

Ocupados: 169 (55,41%)

Disponíveis: 120 (39,34%)

Bloqueados: 16 ( 5,25%)