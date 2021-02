RN registra 589 casos suspeitos de dengue nas primeiras semanas de 2021

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) divulgou o mais recente boletim das arboviroses, referente ao período compreendido entre a Semana Epidemiológica 1 até a 7, encerrada nesta terça-feira (23).

Segundo o boletim, foram notificados 589 casos suspeitos de dengue no RN, tendo sido 60 deles confirmados e outros 206 descartados.

Com relação à chikungunya, foram notificados no RN, até a Semana Epidemiológica 7, 27 casos suspeitos da doença, sendo confirmados apenas 1 casos e 3 descartados.

Já no que diz respeito à Zika, entre a semana epidemiológica 01 a 7 de 2021 no RN foram notificados 25 casos suspeitos da doença, sendo 6 confirmados e 4 descartados.

A 5ª região de saúde foi a que apresentou a maior incidência de casos das três doenças. Quanto à dengue, foram 88 casos notificados, sendo 45,82 para cada 100 mil habitantes.

Casos de chikungunya 65 notificações, com incidência de 33,84 casos para cada 100 mil habitantes. Já com relação a Zica, a região teve 8 casos notificados, com incidência de 4,17 casos para cada 100 mil habitantes.

A cidade de Mossoró, localizada na 2ª região de saúde, teve 53 notificações de casos suspeitos de dengue, 12 suspeitos de chikungunya e 1 de zica. Nenhum destes casos foi confirmado.