Mega-sena pode pagar R$ 42 milhões nesta quarta (24); Prêmio é o mair do ano

O concurso 2.347 da Mega-Sena pode pagar R$ 42 milhões nesta quarta-feira (24), o maior prêmio do ano. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 48,6 mil de rendimento no primeiro mês. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

SUPER SETE

Acumulado há 13 sorteios, o Super Sete pode pagar também nesta quarta-feira (24) o prêmio de R$ 1,9 milhão pelo concurso 57. O prêmio pode ser o terceiro maior já pago pela modalidade, lançada em setembro de 2020.

O primeiro foi sorteado em 18 de novembro de 2020 e pagou R$ 5,8 milhões, enquanto o segundo maior prêmio, também para apenas um apostador, pagou R$ 2,2 milhões em 11 de dezembro de 2020.

O jogo Super Sete tem o mote “colunas”, em que o apostador marca, no mínimo, 1 número em cada uma das 7 colunas e no máximo 3 por coluna. Ganha prêmios quem acertar de três a sete colunas. O valor de cada aposta simples é R$ 2,50.

Os sorteios do Super Sete são realizados a partir das 15h, às segundas, quartas e sextas-feiras. Assim, os ganhadores já conseguem resgatar as apostas premiadas no mesmo dia, em caso de contemplação.

As vendas de cada concurso se encerram no dia do sorteio às 14h, e logo após cinco minutos começa a captação do concurso seguinte.