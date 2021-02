Dicas para se preparar para a primeira viagem de avião

Sonha em conhecer destinos distantes, mas nunca andou de avião? É comum ficar com um frio na barriga! Para não ter problemas, vamos te dar dicas desde o momento da compra da passagem aérea até a chegada no local!

Compra da passagem aérea

Comprar passagens aéreas pode ser algo simples e fácil para quem já está acostumado, mas para pessoas que nunca compraram podem surgir dúvidas. Dependendo do destino, horário e outras questões, os bilhetes podem ter um valor alto.

Para pagar menos, o segredo é pesquisar promoção de passagem aérea. Muitas empresas abaixam o preço de determinada passagem até o número de assentos estabelecidos serem comprados. Portanto, se você enrolar muito para adquirir, pode acabar perdendo as passagens aéreas em promoção relâmpago.

Assim, o recomendado é visitar vários sites e aplicativos confiáveis. Caso o site ou app apresentar a opção de ativar notificações ou receber um email se aparecer alguma oferta, não deixe de aceitar!

Outro fator que interfere nos preços é a época do ano, dia da semana e horário. Geralmente, as passagens baratas são aquelas referentes a meses do ano que são considerados baixa temporada. Viajar em dias de semana também costuma sair mais em conta, além de passagens madrugada também ter menor valor. Com essas dicas, você consegue economizar!

Hora de fazer as malas

Você pode pensar que fazer as malas para viajar de avião é a mesma coisa de viajar de carro, mas está enganado. O peso da mala deve ser respeitado para não ter problemas, ou seja, você não pode colocar tudo o que quer dentro da sua bagagem, caso fique muito pesado.

De acordo com as regras atuais da Agência Nacional de Aviação Civil, as companhias aéreas podem cobrar pela bagagem despachada agora. Cada empresa tem as suas regras, é importante consultá-las. A bagagem para voos nacionais tem limite de 23 kg, e 32 kg para internacionais.

Já a bagagem de mão não tem nenhuma taxa, mas agora o peso permitido aumentou de 5 kg para 10kg. As dimensões não devem ultrapassar 55 cm de altura, 35 cm de largura e 25 cm de espessura. É proibido transportar armas, cortantes, inflamáveis. Procure levar objetos de valor sempre na sua bagagem de mão.

Documentos

Com a passagem milhas comprada, não esqueça de levar os documentos para o aeroporto:

●RG;

●passaporte e visto (viagem internacional);

●carteira de vacinação (depende do destino).

Check-in no aeroporto

Ao chegar no aeroporto, você pode fazer o check-in com um atendente. Esse profissional irá verificar suas informações e despachar sua mala. Além disso, é nesse momento que você recebe seu cartão de embarque. Hoje em dia, também existem os totens de autoatendimento.

Com o cartão de embarque nas mãos, o recomendado é ir para a sala de embarque entre 30 e 40 minutos antes do voo. Para não correr o risco do portão de embarque ter mudado, fique atento aos alto falantes, uma vez que o aeroporto pode alterar o portão. Você também pode perguntar para os monitores.

Alimentação no voo

Algumas pessoas ficam com dúvidas em relação ao que está embutido no preço de passagem aérea. Tenho direito a alimentação? O que é servido? Não há uma resposta certa para essas perguntas, uma vez que varia de companhia para companhia. Em viagens nacionais, algumas empresas oferecem lanches de graça, outras cobram por isso.

No caso dos voos internacionais, a situação é diferente. Todas as viagens de avião que saem do Brasil oferecem refeições gratuitas, mas os alimentos variam de acordo com a classe econômica, horário e outros fatores.

Malas de volta

Você é responsável pela sua bagagem de mão, uma vez que é você mesmo quem guarda perto da sua poltrona. Já a bagagem que foi despachada deve ser resgatada apenas no último destino.

Já está pronto para comprar passagens aéreas baratas no site 123 milhas e embarcar em uma aventura?