Saiba como viajar com pouco dinheiro

Se você acha que para viajar é necessário ter muito dinheiro, está enganado! Com passagens baratas e economizando durante a viagem, você consegue conhecer um novo lugar sem gastar muito!

Confira algumas dicas para gastar menos com passagens aéreas e com a viagem em si:

Escolha um destino barato

O destino é responsável pelo maior ou menor gasto. Além das diferenças de preço de passagem de avião, os custos com hospedagem, alimentação e outras questões variam de um lugar para o outro.

Devido a menor distância, as viagens nacionais costumam sair mais em conta. No entanto, se você deseja sair do Brasil para conhecer um pouco mais do mundo, vale a pena pesquisar países em que a viagem não é tão cara.

Depois de definir o destino das passagens milhas, não deixe de pesquisar sobre os estabelecimentos do local. Procure dicas para gastar menos em blogs de quem já visitou o local que você quer ir.

Procure promoção de passagem aérea

Uma dica fundamental para quem está com a grana curta é procurar promoção de passagem aérea. Pesquise passagens aéreas promocionais em sites e pague menos nos bilhetes, sendo um bom alívio para o bolso.

No entanto, é importante ficar atento. As ofertas não duram muito tempo. Muitas empresas como 123 milhas vendem passagens aéreas em promoção relâmpago, por isso não demore para comprar! Se você tem milhas, use esse programa de vantagens!

Prefira viajar na baixa temporada

Na baixa temporada, além de encontrar passagens aéreas baratas, a hospedagem também costuma ter um preço menor. Além disso, como a maioria das pessoas viaja no período de férias, os meses de baixa temporada possuem mais vagas nos hotéis, sem contar que o local estará mais vazio.

Escolha hospedagens alternativas

Além da passagem aérea, o gasto da hospedagem costuma desestimular muitas pessoas que estão pensando em viajar. Mas temos uma notícia boa! Fugindo da tradicional hospedagem em hotel, você consegue economizar muito!

Uma das hospedagens alternativas são os albergues, bem mais econômicos. Outro processo muito interessante para quem está com pouco dinheiro é trocar de casa com uma pessoa que mora no local que deseja visitar.

Funciona assim: você passa alguns dias na casa da pessoa que mora no destino que quer visitar e essa pessoa viaja para o lugar em que você mora. Parece estranho, né? Aqui no Brasil isso ainda não é muito comum, mas ocorre em diversos países.

Outro modo de viajar sem gastar com hospedagem é oferecer seu trabalho. Alguns locais oferecem a hospedagem em troca de algumas horas de trabalho! Além de conseguir conhecer o lugar, você aprenderá muito!

Não gaste muito com refeições

Pode parecer que os gastos de uma viagem se resumem a passagens com milhas e hospedagem, mas não é só isso. A alimentação também pesa no bolso, por isso é importante estar atento. Fuja de restaurantes grandes e prefira os estabelecimentos menores!