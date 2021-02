O que é mais seguro: viajar de avião ou de ônibus?

Comprar passagem aérea, ônibus ou ir de carro? Essa é uma das maiores dúvidas para quem está planejando uma viagem. Muitos prós e contras são levados em consideração, como por exemplo, preço de passagem de avião, condições mecânicas do carro, tempo e conforto.

Entretanto, o que precisa ser levado em consideração é a segurança. Ouvimos frequentemente notícias sobre acidentes ou falhas com todos os veículos citados acima, mas existem estudos que apontam a melhor opção para ir viajar de forma tranquila e segura.

Compare os números

Segundo uma pesquisa da revista americana Condé Nast Traveler, ao adquirir uma passagem aérea você viajará no segundo meio de transporte mais seguro do mundo, perdendo apenas para o elevador.

As chances de uma pessoa sofrer um acidente aéreo é de apenas 1 em 8 milhões e as chances de sobrevivência chegam a 95%. Sendo assim, não perca aquela promoção de passagem aérea por medo da falta de segurança.

De acordo com a IATA (International Air Transport Association) — Associação Internacional de Transporte Aéreo, ocorre 1 acidente de trânsito a cada 57 segundos — em 2019, houve 86 acidentes com aviões comerciais de grande porte, um a cada 5,5 milhões de voos, um dos anos mais seguros para quem comprou passagens aéreas.

Viajando de carro e ônibus

Ao optar por não comprar passagens aéreas é preciso tomar alguns cuidados dentro do veículo para evitar acidentes. Os carros não possuem estrutura nem equipe fixa para atendimento emergencial, como no caso das aeronaves.

Por isso, o ideal é sempre andar com um kit de emergência para casos de acidentes ou imprevistos no meio do caminho. Falando em imprevistos, é preciso também realizar um check-up no veículo para verificar a mecânica e possíveis falhas, como por exemplo, troca de pneu, óleo, entre outros fatores.

A companhia para viajar de ônibus precisa ser escolhida com muita cautela, e verificar se atendem toda documentação necessária para garantir a máximo de segurança dos passageiros.

Afinal, qual é o mais seguro?

De acordo com as estatísticas, pode comprar aquela passagem barata em sites confiáveis como 123 milhas e viajar sem medo. O avião é mais seguro do que carros e ônibus que circulam por estradas e rodovias perigosas.

Planeje com calma sua viagem e fique tranquilo ao comprar passagens imperdíveis, principalmente se for uma viagem com a família onde as crianças podem ficar impacientes por ficar dentro do carro por várias horas.