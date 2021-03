Dicas para dirigir o seu carro sob uma chuva forte

Dirigir sob uma chuva muito forte exige que o motorista redobre a sua atenção, por diversos motivos que serão expostos a continuação. Mas também os outros ocupantes do veículo, se houverem, devem colaborar prestando atenção, pois uma chuva forte, uma tormenta, pode acabar representando um grande perigo para carros seminovos, novos e usados.

Durante o ano há diversos períodos de chuvas que podem ser leves, fortes e muito fortes, que podem se transformar em tempestades, sempre muito perigosas para quem está na estrada viajando. Algumas pessoas têm a possibilidade de evitar pegar o carro e dirigir, mas outras, seja por motivos de trabalho ou familiares, devem sair para as ruas, dirigindo com muito cuidado.

O serviço meteorológico pode adiantar a situação perigosa, informando quando haverá chuva e que tipo de chuva será. Mas algumas vezes a chuva pode nos surpreender mesmo assim, e isso pode causar medo, pânico em algumas pessoas que, dirigindo carros seminovos, têm pavor de alguma coisa grave acontecer com elas, com os ocupantes do veículo e com o próprio veículo.

Em algumas regiões, as chuvas podem provocar inundações que enchem ruas e avenidas, impedindo muitas vezes a volta para casa em segurança. Em diversas oportunidades temos visto nos jornais carros boiando, carros batendo um contra outro por ficarem fora de controle dentro da agua e, pior ainda, pessoas dentro dos carros pedindo socorro, por não conseguirem sair do veículo!

Evidentemente que a primeira e principal dica é, se estiver chovendo muito forte, com muito vento, evite usar o seu carro. Essa seria a melhor atitude para evitar qualquer tipo de surpresa desagradável.

Dicas para quem tiver que sair de carro mesmo com chuvas fortes

1)Ligue os limpa-para-brisas e acenda as luzes, lembrando que não deve ligar as intermitentes (os faróis), porque as luzes de emergência só devem ser ligadas somente na hora de uma emergência.

2)Tente manter uma certa distância com o carro que estiver na sua frente. Aproximadamente uns 8 segundos é suficiente, porque os tempos de reação e os tempos para conseguir frear são muito mais lentos e têm mais riscos quando há chuva.

3)Proibidíssimo utilizar o controle de velocidade cruzeiro. Lembre-se que sob chuva, forte ou não, quem dirige deve ter o controle do veículo o tempo todo. Dirigir com a velocidade cruzeiro pode acabar provocando um acidente fatal, pois diante de qualquer imprevisto, você não terá o tempo suficiente para poder reagir.

4)Se você sentir que o carro começa a derrapar, você deverá deixar de acelerar, mas nunca tente frear, isso pode ser terrível e provocar um acidente evitável. Tente manter o controle da direção de uma forma suave, sem mexer muito o volante.

5)Evite sempre, ou tente evitar, regiões onde a agua está cobrindo a calçada. É impossível saber se é o começo de uma inundação, se é uma pequena inundação ou se há uma cratera que pode engolir o seu carro.

6)No caso de não ter boa visibilidade (quando a chuva é muito forte e há vento forte também), a melhor coisa a fazer é estacionar o carro em algum lugar que seja seguro. Desse modo você estará evitando qualquer tipo de perigo. Mas cuidado: jamais pare no meio da estrada, rodovia ou avenida por falta de visibilidade. Continue avançando, mas muito devagar. Se parar, o carro que vem atrás do seu pode acabar batendo contra o seu veículo.

7)Quando você passa com o seu carro por regiões com inundações, deve secar os freios do veículo. Isso se faz avançando bem devagar e pisando no freio ao mesmo tempo. 20 segundos são o suficiente.

8)Se por acaso o seu carro para dentro da água e o motor não quer ligar mais, desça imediatamente, porque o drama acontece justamente porque as pessoas não querem abandonar os seus veículos.

9)Esteja atento às correntes de agua por baixo das rodovias. Se o fluxo da água for muito forte, isso pode derrubar pontes e destruir estradas e, logicamente, levar os veículos que estiverem ai!