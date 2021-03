RN tem 147 pessoas a espera de leitos de UTI Covid; no Oeste ocupação é de 100%

A fila de espera por um leito de UTI para Covid-19 do Rio Grande do Norte chegou a 147 pessoas por volta de 14h30 desta quarta-feira (17), segundo dados do Regula RN – sistema que faz a regulação de leitos no sistema público de saúde do estado. Atualmente o sistema tem 331 leitos ocupados (95,57%), 10 bloqueados (2,82%) e outros 9 leitos disponíveis (2,57%)

O A vigência do decreto que instituiu o Toque de Recolher no RN termina nesta quarta-feira (17). O Comitê de Especialistas da Sesap apresentou à governadora Fátima Bezerra e à cúpula de gestores do Governo a Recomendação 26, na qual aponta a necessidade de medidas ainda mais restritivas diante do cenário epidemiológico assistencial no tratamento da doença nos seus casos mais graves.

Veja Mais

O Novo decreto deve sair hoje (17); Comitê recomenda medidas mais restritivas

Até a tarde desta quarta-feira, havia 147 pessoas na fila de espera para leitos críticos e apenas 9 leitos disponíveis em todo estado.

Já para leitos clínicos, de menor complexidade, a fila de espera também era maior que a disponibilidade. Havia 53 pessoas para um total de 27 leitos disponíveis.

Em todo estado, a taxa de ocupação era de 97,4%. A região metropolitana apresentava ocupação de 96,5%, a região Oeste, 100,0%. Com a menor ocupação, apenas o Seridó com taxa de 95%.

Do total de 23 hospitais com leitos críticos para Covid, 19 estavam com todas as UTIs ocupadas pela e outros três tinham ocupação superior a 90%. Apenas o Hospital Maria Alice Fernandes, que tem leitos para crianças, estava com taxa de 50%.

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) apontou um total de 1.049 pacientes internados nas redes pública e privada com Covid-19, entre leitos críticos e clínicos.