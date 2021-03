Dicas para encontrar um distribuidor de atacado

Um atacadista é uma empresa que compra produtos de fabricantes e os vende para outras empresas. Ele não opera uma loja; em vez disso, eles fornecem à sua pequena empresa o estoque que você vende aos clientes.



Quer você administre um negócio físico ou uma loja online, os distribuidores desempenham um papel importante na conexão entre fabricantes e proprietários de lojas.

Encontre o fornecedor certo para pequenas empresas no atacado

Como uma pequena empresa, você pode trabalhar com um ou vários distribuidores atacadistas. Mas encontrar o parceiro certo pode ser complicado. Você precisará encontrar um distribuidor atacadista que:

Conecta você com os fabricantes e produtos de que sua empresa precisa

Tem preços que você pode pagar

Atende sua região geográfica

É confiável e fácil de trabalhar

Antes de encontrar a empresa atacadista certa para trabalhar, você precisa saber quais produtos você deseja vender. Depois de saber o que está procurando, você pode começar a procurar o atacadista certo para abastecer sua empresa.

Compreenda os canais de distribuição da sua indústria

Há muitas maneiras de um produto ir do fabricante ao varejista. Nem todos os atacadistas atendem ao mesmo mercado. Compreender os canais de distribuição e a cadeia de suprimentos do seu setor pode ajudá-lo a encontrar o fornecedor atacadista certo para o seu negócio de varejo ou online. Diferentes tipos de atacadistas incluem:

Fabricante: para alguns produtos, você pode comprar diretamente do fabricante. As butiques geralmente compram de pequenos fabricantes (às vezes uma pessoa).

Importador/distribuidor exclusivo: uma empresa pode ter o direito exclusivo de importar e distribuir um produto em um determinado país. Alguns podem vender diretamente aos varejistas, outros vendem a pequenos atacadistas locais que, por sua vez, vendem às lojas.

Atacadista/distribuidor regional: geralmente existem atacadistas regionais que recebem os lotes do tamanho de vagões e vendem para atacadistas locais, que então vendem para pequenas empresas.

Alguns varejistas movimentarão volume suficiente para contornar os empreiteiros ou, talvez, em uma indústria menor, os importadores vendem diretamente aos varejistas. Cada setor tem seus próprios canais de distribuição exclusivos, que podem variar por produto, região ou país.

Seja específico nas pesquisas online

Se você fizer uma pesquisa online, não procure apenas atacadistas ou distribuidores em geral. Certifique-se de incluir palavras-chave de seus produtos ou nicho. Experimente nomes de produtos, números de modelo e nomes de marcas.

Quanto mais atacadistas você encontrar, melhor será sua capacidade de comparar preços e ter uma ideia de quais são os preços normais do setor, bem como obter cotações competitivas.

Junte-se a grupos da indústria, fóruns e outras redes profissionais

Proprietários de pequenas empresas mais experientes em seu setor ou nicho costumam ser a melhor fonte de informações sobre atacadistas. No entanto, outros varejistas provavelmente não estarão dispostos a compartilhar as informações do fornecedor com os concorrentes. Invista tempo em networking para construir a confiança e as conexões que o ajudarão a encontrar os melhores fornecedores atacadistas possíveis para sua pequena empresa.

Não tenha medo de cometer um erro

Seu primeiro fornecedor atacadista pode não ser um fornecedor com quem você irá trabalhar a longo prazo. Criar sua cadeia de suprimentos perfeita é uma evolução que envolve muitas tentativas e erros.

Então, você pode melhorar seus resultados experimentando outros fornecedores de atacado à medida que continua a construir e expandir seus negócios.