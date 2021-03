Mossoró terá novo Centro de Testagem COVID no Ginásio Municipal. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira (26), pelo prefeito Allyson Bezerra, por meio de suas redes sociais. De acordo com a publicação, o Centro irá funcionar já a partir da próxima segunda-feira, 29 de março, durante todos os dias da semana, com o intuito de agilizar a testagem da população e o diagnóstico rápido da doença.

A cidade de Mossoró vai contar com um novo Centro de Testagem COVID. A informação foi repassada na manhã desta sexta-feira (26), pelo prefeito Allyson Bezerra, por meio de suas redes sociais.

De acordo com a publicação, o Centro será aberto do Ginásio Municipal Pedro Ciarlini, na próxima segunda-feira, 29 de março. O local irá funcionar todos os dias, inclusive nos finais de semana, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Segundo o gestor, o intuito é oferecer um local centralizado, de fácil acesso, para agilizar a testagem da população e o diagnóstico rápido da doença.

A secretaria de saúde lembra que o mesmo com a abertura do Centro de Testagem COVID, as testagem continuarão sendo realizadas normalmente na unidade de referência covid da cidade, que é a UPA do Belo Horizonte.