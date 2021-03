Exercícios físicos geram benefícios à saúde mental na terceira idade

Um estímulo à memória e coordenação motora dos idosos e, quando aliada ao convívio social com demais colegas, pode levar a uma melhora ou estabilização de certas doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson. Essas são algumas das principais vantagens em realizar atividade física na terceira idade.

Para confirmar esses benefícios, o senhor Dedé, de 70 anos, que há três realiza, frequentemente, uma rotina disciplinada na academia afirma ''esse tempo que estou aqui pego firme na academia, me sinto um velho jovem, eu na minha idade consigo renovar minhas forças nesse ambiente''.

A prevenção da perda óssea, manutenção do tônus muscular, melhora do sistema cardio-respiratório, regulação da glicemia, colesterol e triglicerídeos, também fazem parte da mudança de vida do indivíduo que encara os exercícios.

“A população em geral começa a ter perda de massa muscular e óssea a partir dos quarenta anos, podendo ser agravada com a chegada da terceira idade. Problemas ligados à hipertensão, diabetes e obesidade também se agravam nesta faixa etária”, afirma o fisioterapeuta do Sistema Hapvida, Dr. César Virgínio.

A recomendação para iniciar uma prática ligada ao levantamento de peso ou até mesmo outras atividades que envolvam a musculatura, o especialista lembra que, a princípio, é preciso fazer uma avaliação médica. “Já com um atestado médico e sua ficha de anamnese preenchida, o aluno poderá fazer uma aula experimental para ver se aquela atividade atende a sua necessidade e está adequada à capacidade física”, alerta.

O seu Dedé enfatiza ''a atividade física mudou a minha vida. Não tenho dor de cabeça, tampouco pressão alta, mas possuo acima de tudo disposição''.

A sugestão é iniciar sempre com moderação em qualquer atividade física, respeitar os limites e fazer a progressão dos exercícios com cautela, ter boa alimentação, ingerir bastante líquido e dormir bem. ''Uma boa avaliação é a base para um tratamento seguro'', finaliza o profissional do Sistema Hapvida.