MEC libera inscrições do SiSU 2021 a partir da próxima terça-feira, 6

Começam na próxima terça-feira (6), à 0h, as inscrições para a primeira edição do ano do Sistema de Seleção Unificado (SiSU 2021).

A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pela internet, até às 23h59 da próxima sexta-feira (9), através do site oficial do processo seletivo. https://sisu.mec.gov.br/#/

Por meio do site também é possível consultar os cursos e vagas disponíveis.

Na primeira edição de 2020, o Ministério da Educação (MEC) preencheu 237.128 vagas em 128 instituições de ensino superior. Segundo o relatório gerencial da pasta, 1.795.211 participantes do Enem 2019 se inscreveram no SiSU 2020/1.

Nesta edição do SiSU 2021, o MEC está ofertando 237.128 vagas em 110 instituições de ensino superior de todo o Brasil.

Podem participar da seleção os estudantes inscritos no Enem 2020, exceto treineiros. Também é preciso não ter zerado a prova de redação.

Veja abaixo o cronograma completo: