SEBRAE abre vagas para curso gratuito de marketing digital

A pandemia do Covid-19 impulsionou a crise econômica vivida pelos brasileiros. Com o aumento do desemprego, muitas pessoas pensam em começar seu próprio negócio para conseguir uma renda extra ou mudar de área. Essa iniciativa requer noções sobre Empreendedorismo, pois é preciso ter conhecimento em que pretende investir.

Nesse cenário, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) lança o curso online e gratuito “Master digital: o Marketing Digital descomplicado”, que traz a base de conhecimento para que os empreendedores, micro e pequenos empresários saiam do zero e atuem comercialmente por meio do Marketing Digital.

Os interessados podem se inscrever pelo link: https://comunidadesebrae.com.br/course/master-digital-o-marketing-descomplicado.

Segundo o órgão, mais de 11 milhões de empresas foram criadas por necessidade nos últimos anos no Brasil. A grande maioria das novas empresas são classificadas como microempreendedor individual (MEI), ou seja, uma pessoa que trabalha por conta própria e se formalizou como pequeno empresário.

Por isso, a especialização pode trazer ainda mais conhecimento acerca da área, fazendo assim, o microempresário atingir o sucesso do seu negócio.



Curso gratuito de Marketing Digital do SEBRAE

O “Master digital: o Marketing Digital descomplicado” do SEBRAE tem como objetivo ensinar o que é realmente necessário para quem não tem nenhum conhecimento prévio sobre o marketing no meio digital.

O curso é dividido em quatro módulos: o primeiro é Ignição: por onde começar; o segundo é Canais: segredos e orientações; o terceiro é Conteúdo: o que, onde e para quem falar; o quarto e último é Extras: como ir além do básico.



Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos

O Educa Mais Brasil, plataforma de incentivo estudantil, também disponibiliza em seu site uma seleção de instituições que oferecem cursos online gratuitos. São cursos em diversas áreas do conhecimento que contribuem para ampliar os seus conhecimentos e aumentar as suas chances de conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho. Clique aqui e confira a seleção.