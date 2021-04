Exame confirma a morte cerebral do Cabo da PM Francisco Marcolino

Na tarde desta segunda-feira (12) foi informada a morte cerebral do cabo da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Francisco Marcolino Sobrinho, após um eletroencefalograma confirmar a ausência de atividade cerebral.

O protocolo para início da realização dos exames necessários à detecção de inatividade cerebral foi aberto pelos médicos na sexta-feira (9), mesmo dia em que a vítima foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva.

O Cabo Marcolino, como era mais conhecido, foi baleado na cabeça na noite da quinta-feira (8), durante uma tentativa de assalto, no Planalto Treze de Maio.

Inicialmente, o caso estava sendo tratado como latrocínio em sua forma tentada, sendo investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos (Defur) de Mossoró. Agora, com a confirmação da morte do PM, a investigação segue para a Delegacia de Homicídios (DHM).

A reportagem do MOSSORÓ HOJE obteve a confirmação que a polícia já sabe os nomes dos dois envolvidos no latrocínio. No entanto, esta informação será mantida em sigilo, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

Francisco Marcolino Sobrinho era lotado no 12º Batalhão de Polícia Militar de Mossoró. Ele estava há 10 anos na corporação.