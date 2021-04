RN recebe mais 89.400 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta, 15

A informação foi anunciada pela governadora Fátima Bezerra, na manhã de hoje (14), por meio de sua conta no Twitter. De acordo com a publicação, o estado vai receber 89.400 doses, sendo 36 mil da Coronavac e 53 mil da vacina de Oxford. Destas, 54.752 serão destinadas para a aplicação da primeira dose e as demais para reforço da segunda dose nos municípios do RN.