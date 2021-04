No RN, 14.932 pessoas ainda não tomaram a 2ª dose das vacinas contra Covid-19

A quantidade detalhada por estado de pessoas que estão com a segunda dose da vacina atrasada foi divulgada nesta terça-feira (13), pelo Ministério da Saúde. No Rio Grande do Norte, 14.926 pessoas ainda não tomaram o reforço do imunizante Coronavac e 4 deixaram atrasar a vacina de Oxford. Em todo o país, ainda segundo o MS, há 1.514.627 pessoas com as doses em atraso.