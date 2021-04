Bayern e PSG se enfrentam novamente na Liga dos Campeões

Chelsea está provavelmente grato pelo sorteio com o Porto. Enquanto isso há outra batalha entre os finalistas do ano passado, com o atual campeão, o Bayern de Munique, contra o vice-campeão, o Paris Saint-Germain.

As quartas-de-final da Champions League. É nesta fase que vemos frequentemente alguns dos maiores nomes do futebol europeu saírem da competição. Um duelo de titãs, onde apenas uma equipe pode avançar para as semifinais, enquanto a outra amaldiçoa a sorte por mais um ano. O sorteio tanto para as quartas-de-final quanto para a semifinal foi feito na semana passada, e há uma série de partidas importantes chegando.

O Manchester City vai tentar chegar à semifinal pela primeira vez sob a direção de Pep Guardiola, quando enfrentar o clube alemão Borussia Dortmund. O Liverpool enfrenta o gigante espanhol Real Madri, com o objetivo de se vingar da equipe que o venceu na final de 2018, em Kiev. O Chelsea está provavelmente grato pelo sorteio com o Porto. Enquanto isso há outra batalha entre os finalistas do ano passado, com o atual campeão, o Bayern de Munique, contra o vice-campeão, o Paris Saint-Germain.

A final do ano passado não foi memorável para todos, mas o Bayern foi um digno campeão. A equipe de Hans-Dieter Flick fez história ao se tornar o primeiro time a vencer todas as partidas a caminho da final, com uma passagem limpa na fase de grupos, seguida por vitórias em todas as rodadas subsequentes no mata-mata.

E, embora tenha sido uma disputa acirrada, com o placar favorável aos bávaros por uma margem mínima, foi uma história e tanto para o artilheiro, Kingsley Coman. O jovem ala já passou uma década no clube francês, subindo na carreira como jogador jovem e fazendo quatro partidas pela primeira vez antes de partir para a Juventus e, mais tarde, para o Bayern, após empréstimos bem-sucedidos. Uma cabeçada poderosa no lado oposto do cruzamento de Joshua Kimmich antes dos 15 do segundo tempo foi o suficiente para fechar o placar e dar ao Bayern o sexto título da Liga dos Campeões.

Olhando para as oito finais, é este jogo, mais do que os outros, que domina os palpites diários e as previsões de futebol hoje. O Bayern tem sido a habitual força nesta temporada, tanto a nível doméstico como europeu. Na Liga dos Campeões, ainda não perdeu um jogo - embora desta vez não tenha conseguido seis vitórias em seis na fase de grupos, após um empate com o Atlético de Madri na quinta rodada. Mas a equipe de Flick está voando alto no topo da Bundesliga, com quatro pontos de vantagem sobre o RB Leipzig, e está invicta há quatro jogos do campeonato.

Enquanto isso, o Paris Saint-Germain tentará continuar sua boa apresentação na principal competição de clubes da Europa, sob o comando de Mauricio Pochettino, que assumiu as rédeas no início do ano. Recentemente, eles derrotaram o Barcelona por 5 a 2 no agregado, apesar de um início de campanha bastante tórrido. Enquanto Pochettino ainda está tentando trabalhar sua filosofia para o lado, e o PSG não parece no mesmo nível de antes, a maré está mudando lentamente - e uma partida decisiva no próximo fim de semana contra o Lille pode ter um grande impacto como o resto da temporada se desenrola.

Infelizmente, para alguém da elite da Europa, a jornada na Liga dos Campeões terminará em mais uma temporada em meados do próximo mês. Mas para os fãs de futebol em geral, duas equipes da mais alta qualidade enfrentando-se em um jogo de mata-mata é a essência do jogo.