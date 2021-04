Mec anuncia 20 novas vagas para professores efetivos da Ufersa

A Universidade Federal do Semi-Árido (UFERSA) irá realizar um novo concurso para professor efetivo. O anúncio foi feito pelo Ministério da Educação e publicado na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira, (15). Serão 20 novas vagas para professor efetivo nos quadros da instituição.

A reitora da Ufersa, professora Ludimilla Oliveira, que se encontra em Brasília cumprindo agenda administrativa, comemorou a conquista. Confira a publicação no DOU. “Desde que assumimos temos mantido contatos diretamente com o Mec para a liberação dessas vagas para professor efetivo para a reorganização dos cursos acadêmicos e fortalecer e melhor organizar as cargas horárias dos cursos na instituição”, afirmou.

A reitora lembrou que a Ufersa, por meio da sua equipe de gestão, já tem um levantamento feito junto aos departamentos, centros e diretores dos Campi para a distribuição das novas vagas. “Estamos muitos felizes com a boa notícia e quero agradecer todo o apoio dado pelo Mec aos pleitos apresentados pela Ufersa”, concluiu.