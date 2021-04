Resultado do SiSU 2021 é divulgado pelo Ministério da Educação

O Ministério da Educação divulgou, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (16), a lista dos selecionados no Sistema de Seleção Unificado 2021 (SiSU).

A lista completa com os nomes dos selecionados pode ser acessada no site do sistema. Nesta edição foram ofertadas vagas para 5.571 cursos de 109 instituições públicas de ensino superior. Ao todo, são 206.609 vagas ofertadas.

As inscrições no SiSU 2021 foram encerradas na terça-feira (14). Elas deveriam ter sido encerradas na sexta-feira (9), mas o prazo foi estendido pelo MEC.

Acesse o resultado final AQUI.





LISTA DE ESPERA

O candidato não selecionado na chamada regular em nenhuma das suas duas opções de curso poderá manifestar interesse para a primeira ou segunda opção de curso escolhida em sua inscrição no Sisu por meio da Lista de Espera.

Para isso, deve acessar o sistema durante o período especificado no cronograma e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera do Sisu.

O prazo para fazer a manifestação de interesse já está aberto e segue até o dia 23 de abril. A lista dos convocados da lista de espera será publicada no dia 27 de abril.