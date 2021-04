Obras do ginásio poliesportivo de Tibau já estão 50% concluída

Estão avançadas a obra de construção do Ginásio Poliesportivo na Vila Santa Terezinha, no município de Tibau. Atualmente, 50% das obras já foram concluídas.

De acordo com o engenheiro Roberto Gil, a execução da obra vem recebendo atenção especial para que seja concluída dentro do prazo determinado e possa ser entregue por completo.

O ginásio poliesportivo é uma das obras mais aguardadas pelos desportistas do município, e quando estiver pronta vai melhorar as demandas no esporte municipal e a infraestrutura dos eventos da cidade.

Para a prefeita Lidiane Marques, a construção do ginásio poliesportivo é mais um passo que a gestão está dando para incentivar ainda mais a prática de esportes em Tibau.

“Sabemos e entendemos que as atividades físicas fazem bem para o corpo, mente e, principalmente, é um fator socializador fundamental”, comentou a prefeita.