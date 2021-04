Arsenal apreendido com "Camilo Bombado" era para um resgate no RN

Com o criminoso Camilo Bombado, foi apreendido: 03 fuzis de calibres 5,56 e 7,62, aproximadamente mil munições calibre 5,56, 90 munições de calibre 7,62, 13 munições de calibre 12, 142 munições de calibre 9mm, mais de 20kg de explosivos, 6 coletes balísticos (sendo um da PMRN e outro da PCRN), balaclava e roupas utilizadas nas ações criminosas. Veja vídeo do local que Camilo Bombado escondia as armas.

O assaltante Camilo Bombado, preso na manhã deste sábado, 17, com pistolas, fuzis, muita munição e explosivos, na zona rural de Alexandria, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, revelou aos policiais que a ideia era resgatar comparsas de uma prisão do Estado.

A prisão foi efetuada pelos policiais da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado - DEICOR, com apoio da DM de Alexandria/RN e da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande/PB. O alvo dos policiais eram dois assaltantes dos bancos dos Brasil e Bradesco da cidade de São Paulo do Potengi no dia 14 de outubro de 2020.



Presos:

CAMILO CASSIMIRO NUNES, natural de Parnamirim/RN, vulgo "Camilo Bombado", nascido em 10/08/1989, com 04 mandados de prisão em aberto e responde a 09 processos

ALLAN PEREIRA PAES MACIEL, Natural de Campina Grande/RPB, vulgo "ALLAN Capacete", nascido aos 29/08/1995, preso em João Pessoa.

"Camilo Bombado" estava escondido no sítio Maniçoba, zona rural de Alexandria/RN, onde foi preso com duas pistolas, calibre 9mm, sendo uma com seletor de rajada e numeração suprimida, além de dezenas de munições do mesmo calibre e, na hora da abordagem apresentou um documento falso aos policiais, mas foi reconhecido.





Após a sua prisão, "Camilo Bombado", resolveu colaborar com os policiais civis, indicando uma granja onde estavam enterrados 03 fuzis de calibres 5,56 e 7,62, aproximadamente mil munições calibre 5,56, 90 munições de calibre 7,62, 13 munições de calibre 12, 142 munições de calibre 9mm, mais de 20kg de explosivos, 6 coletes balísticos (sendo um da PMRN e outro da PCRN), balaclava e roupas utilizadas nas ações criminosas.

O arsenal de guerra estava dentro de um tonel de plástico, enterrado. Seria utilizado em uma ação, cujo objetivo era o de resgatar alguns presos de alta periculosidade, em um presídio aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Camilo Bombado confirmou que esse arsenal seria usado nessa tentativa de resgate, mas negou que participaria.

ALLA CAPACETE foi preso em João Pessoa/PB, por policiais da DRF/CG, com ele foi apreendido um RG falso e munições de calibre .50.

A DEICOR continua com as investigações para identificar e prender todos os envolvidos nas recentes empreitadas criminosas, em especial aos que estão fazendo parte desse plano de resgate.

A Polícia Civil pede para que a população continue enviando informações de forma anônima, através do disque denúncia 181, disque DEICOR (84) 3232-2862 ou ZAP DEICOR (84) 98135-6796.