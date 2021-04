CNH Popular: Sistema do DETRAN-RN já recebeu mais de 50 mil cadastros. Após o fim do prazo de inscrição, o Detran RN vai analisar as informações dos candidatos selecionadas para o órgão, que deverá divulgar o resultado no Diário Oficial do Estado. Veja quem tem direito e saiba como se inscrever.

Desde o último dia 15, quando começaram as inscrições para o processo de seleção da CNH Popular no Rio Grande do Norte, até esta segunda-feira (19), 50 mil pessoas já se inscreveram no programa. O prazo vai até o próximo dia 30. Ao todo, o Detran RN oferece 353 vagas.

O CNH Popular, abrange a primeira habilitação e mudança de categoria, isenta o candidato do pagamento de taxas e das despesas referentes aos cursos teóricos e práticos de direção veicular, ministrados pelos Centros de Formação de Condutores (CFC).

Segundo Jonas Godeiro, Coordenador do Registro de Condutores do Detran RN, a seleção dos inscritos obedecerá aos critérios que estão na regulamentação do programa como por exemplo, residir no estado por mais de 12 meses, ter residência física e estar inscrito no Bolsa Família do Governo Federal e em programas assistenciais do estado do Estado.

Após o fim do prazo de inscrição, o Detran RN vai analisar as informações dos candidatos selecionados para o órgão, que deverá divulgar o resultado no Diário Oficial do Estado.

“A seleção será feita no sistema do Detran RN e a relação dos 353 contemplados será divulgado no Diário Oficial do Estado. Essas pessoas terão um prazo de 30 dias para apresentar a documentação comprobatória no Detran, caso não se comprove as informações, faremos uma nova convocação” explica.

As inscrições seguem até o próximo dia 30 de abril no site do Detran RN. A seleção dos candidatos a CNH Popular acontece de 01 a 15 de maio.

A entrega de documentação será de 16 de maio a 15 de junho.

A análise documental será de 16 de junho a 15 de julho e o Processo de Habilitação, até 12 meses após abertura do processo de Registro Nacional de Habilitação encaminhado para exame de aptidão físico e mental.

A iniciativa também visa possibilitar a geração de emprego e renda para os que desejam trabalhar como motorista de aplicativos, motoboy, taxista ou qualquer outra atividade que exija a Carteira Nacional de Habilitação.

Vagas

Primeira Habilitação Categoria “A” – 200 vagas

Primeira Habilitação Categoria “B” – 111 vagas

Mudança de Categoria “C” – 15 vagas

Mudança de Categoria “D” – 15 vagas

Mudança de Categoria “E” – 12 vagas