“Quadrilha pretendia atacar presídio de Alcaçuz”, diz delegado

Fuzis, munições e os 20kg de explosivos apreendidos no final de semana com a quadrilha de "Camilo Bombado" seriam usados para resgatar presos da Penitenciária de Segurança Máxima Rogério Coutinho Madruga, em Nísia Floresta. De acordo com o delegado titular da Deicor, Erick Gomes, ainda não havia uma data prevista para o ataque. Esta é a terceira vez que a Deicor entra em confronto com a quadrilha e apreende armamentos utilizados para ataques a presídios.