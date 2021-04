A CAIXA iniciou nesta terça-feira (20) o pagamento do Seguro-Desemprego por meio da conta Poupança Social Digital. O pagamento pelo meio digital será realizado aos cidadãos que não indicarem conta não requerimento do benefício e não possuírem outro tipo de poupança na CAIXA.

As contas digitais são abertas de forma gratuita pela CAIXA para o recebimento do benefício, sem a necessidade de apresentação de documentos e comparecimento à agência, permitindo a movimentação por meio do aplicativo CAIXA Tem.

Para quem já tem outro tipo de conta na CAIXA, os créditos serão realizados nas contas existentes e os valores passam ​​a ser movimentados com a utilização do cartão da conta ou ainda pelo Internet Banking CAIXA ou pelo aplicativo da CAIXA.

Nos casos em que o valor do Seguro-Desemprego não pode ser creditado em conta existente ou em conta Poupança Social Digital, o trabalhador pode realizar o saque com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui, além das agências.

COMO MOVIMENTAR A POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

A conta Poupança Social Digital é uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R $ 5 mil. A movimentação do valor pode ser realizada pelo aplicativo CAIXA Tem, sem custos, evitando o deslocamento das pessoas até as agências.

Com a utilização do aplicativo, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros equipamentos com o cartão de débito virtual e QR Code. O beneficiário também pode realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção “Pagar na Lotérica”.

Os saques podem ser realizados nos terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui a partir da geração de token diretamente no aplicativo CAIXA Tem.

AMPLIAÇÃO DO USO DA CONTA

Desde 22 de outubro, com a sanção da Lei nº 14.075 / 2020, o Governo Federal, estados e municípios podem realizar pagamentos de diversos benefícios sociais por meio da conta Poupança Social Digital, disponível no aplicativo CAIXA Tem. A CAIXA já implementou o pagamento de outros benefícios, como o Abono Salarial e o Bolsa Família, pelas contas digitais.

SEGURO-DESEMPREGO

O Seguro-Desemprego é um benefício que oferece auxílio em dinheiro por um período determinado aos trabalhadores. Ele é pago de três a cinco parcelas, de forma contínua ou alternada, de acordo com o tempo trabalhado, e tem uma garantia financeira ao trabalhador dispensado involuntariamente (sem justa causa).

A CAIXA atua como agente pagador do benefício, caracterizados recursos são custeados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos termos da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.

VALORES

O valor do seguro-desemprego considera a média dos salários dos últimos 3 meses anteriores à dispensa. Para o pescador artesanal, o empregado doméstico e o trabalhador resgatado, o valor é de 1 salário mínimo.

QUEM RECEBE

Tem direito ao seguro-Desemprego:

Trabalhador formal e doméstico, em virtude da dispensa sem justa causa, inclusive dispensa indireta;

Trabalhador formal com contrato de trabalho suspenso em virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador;

Pescador profissional durante o período do defeso;

Trabalhador resgatado da condição semelhante à de escravo.